Спрос на семейную ипотеку взлетел до рекорда перед ужесточением условий

В преддверии изменений в условиях программы льготной ипотеки для семей с детьми россияне массово оформляют кредиты под 6% годовых. Как сообщили «РБК Недвижимости» представители банков и ипотечные брокеры, в декабре 2025 года наблюдался беспрецедентный всплеск как заявок, так и фактических выдач по программе «семейная ипотека».

Особенно ярко эта тенденция проявилась в деятельности Сбербанка — крупнейшего участника рынка льготного жилищного кредитования. По данным пресс-службы банка, в декабре 2025 года объём выданных кредитов по семейной ипотеке составил более 460 млрд рублей, что стало рекордным показателем за всю историю программы.

«Мы отмечаем высокий спрос на семейную ипотеку в декабре 2025 года. Это почти в два раза больше, чем в ноябре 2025 года, и в 5,5 раза больше по сравнению с декабрём 2024 года», — сообщили в Сбербанке. При этом в банке подчеркнули, что приём заявок и выдача кредитов по программе на платформе «Домклик» продолжаются в штатном режиме.

Эксперты связывают резкий рост активности с ожиданием ужесточения требований к заёмщикам и, возможно, с изменением ключевых параметров программы — включая ставку, максимальную сумму кредита или категории семей, имеющих право на льготу. Многие семьи стремятся успеть воспользоваться действующими условиями до вступления новых правил в силу.

Аналитики отмечают, что подобные всплески спроса типичны для периодов, когда анонсируются изменения в государственных субсидированных программах: граждане стараются «застолбить» выгодные условия до их отмены или корректировки.

Пока официальных решений об изменении условий семейной ипотеки не опубликовано, но участники рынка ожидают соответствующих поправок в ближайшие месяцы.