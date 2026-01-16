Китай с 1 января 2026 года полностью прекратил закупки российской электроэнергии

С 1 января 2026 года Китай полностью приостановил импорт электроэнергии из России. Как сообщает «Коммерсантъ», причиной стала впервые за всю историю торговли превышение экспортных цен на российскую электроэнергию над внутренними китайскими тарифами, что сделало поставки экономически невыгодными для Пекина.

Несмотря на это, действующий контракт между российской «Интер РАО» и китайской Государственной электросетевой корпорацией (State Grid) формально остаётся в силе до 2037 года. Однако поставки электроэнергии сокращались постепенно с августа 2023 года на фоне растущего дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме Дальнего Востока. В «Интер РАО» подчеркнули, что соглашение не расторгнуто, а стороны «активно изучают возможности для осуществления торговли» в будущем.

Министерство энергетики РФ уточнило, что возобновление экспорта возможно при поступлении официального запроса от Китайской Народной Республики и согласовании взаимовыгодных условий. При этом аналитики отмечают, что для Китая объёмы российских поставок всегда были незначительными и легко замещаемыми за счёт собственной генерации или других источников.

Таким образом, хотя формально сотрудничество продолжается, практические поставки электроэнергии из России в Китай временно прекращены — впервые за многие годы.