РЖД планирует продать 49% Федеральной грузовой компании за 44 млрд рублей

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) намерено реализовать 49% акций Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго по объёму железнодорожного оператора в России. Сумма сделки оценивается в 44 млрд рублей, сообщили «Коммерсанту» источники, знакомые с финансовым планом монополии на 2026 год.

Стоимость пакета рассчитана на основе финансовых результатов ФГК за первые девять месяцев 2025 года. Продажа рассматривается как один из ключевых источников финансирования масштабной инвестиционной программы РЖД, объём которой на 2026 год запланирован на уровне 713,6 млрд рублей.

По предварительным данным, доля будет выставлена на открытый аукцион, а критерии допуска потенциальных покупателей определит сама РЖД. Вопрос о продаже планируется вынести на обсуждение совета директоров во втором квартале 2026 года, после чего потребуется согласование с профильными государственными ведомствами и правительством РФ.

Аналитики отмечают, что продажа именно неконтрольного пакета может ограничить интерес со стороны стратегических инвесторов, особенно среди конкурентов ФГК. На это накладывается ухудшение конъюнктуры на рынке железнодорожных грузоперевозок и рост доли простаивающего вагонного парка, что дополнительно снижает привлекательность актива для крупных игроков.

Тем не менее, сделка может вызвать интерес у финансовых инвесторов, рассматривающих ФГК как стабильный актив с государственной поддержкой и значительной долей на рынке.