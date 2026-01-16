Экспортные пошлины на зерно искажают рынок в долгосрочной перспективе

Плавающие экспортные пошлины, или так называемый «зерновой демпфер», могут быть эффективным инструментом регулирования рынка лишь в краткосрочной перспективе. К такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в научном журнале «Экономическая политика».

Анализ, проведённый на примере российского рынка пшеницы за период с 2021 по 2024 год, показал, что в долгосрочной перспективе механизм демпфера оказывает искажающее воздействие на внутренний рынок, а его положительные эффекты со временем сводятся на нет.

За указанный период совокупные потери составили:

200 млрд рублей — снижение доходов производителей зерна,

370 млрд рублей — сокращение маржи экспортеров.

Исследователи подчёркивают, что, несмотря на изначальную цель механизма — стабилизировать внутренние цены и обеспечить продовольственную безопасность, — в реальности он приводит к снижению инвестиционной привлекательности отрасли, ухудшению конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке и дисбалансам в цепочке создания стоимости.

В связи с этим авторы работы рекомендуют постепенный отказ от плавающих экспортных пошлин как наиболее рациональный сценарий для государственной политики в сфере АПК. Вместо этого предлагается сосредоточиться на других инструментах поддержки — например, развитии логистики, страхования урожая и прямых субсидиях для сельхозпроизводителей.