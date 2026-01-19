Православные россияне отмечают праздник Крещения Господня

19 января 2026 года православные христиане России празднуют один из важнейших двунадесятых праздников — Крещение Господне. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие крещения Иисуса Христа в реке Иордан от Иоанна Предтечи, после которого над Ним открылись небеса и Дух Святой сошёл в виде голубя.

Накануне, 18 января, верующие соблюдали строгий пост и вечером пришли в храмы на торжественное богослужение — великое освящение воды. В сам праздник, 19 января, во всех православных храмах страны проходят литургии, а также повторяется чин Великого освящения воды. Освящённая вода, называемая «агиасма», считается особо благодатной и сохраняется верующими дома в течение всего года.

Традиционно в Крещение многие россияне совершают омовение в прорубях — так называемых «иорданях», которые вырубают в водоёмах специально для этого праздника. По всей стране у берегов рек и озёр организованы безопасные купели с подогревом, медицинским сопровождением и спасательными службами. Власти и Русская Православная Церковь призывают соблюдать меры предосторожности и не подвергать здоровье неоправданному риску.

Крещение завершает рождественские святки и знаменует собой переход от празднования Рождества Христова к началу обычной церковной жизни. Праздник напоминает верующим о духовном очищении, обновлении и силе Божественной благодати.