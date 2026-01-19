Число пунктов выдачи заказов в России превысило 226 тысяч

Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России на 1 января 2026 года достигло 226,4 тысячи, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Это на 44,7% больше, чем годом ранее, когда рост составлял 25,9%. Таким образом, темпы расширения инфраструктуры онлайн-торговли в стране значительно ускорились.

Лидерами по развитию сети выдачи остаются крупнейшие маркетплейсы. В Wildberries сообщили, что за 2025 год их сеть ПВЗ выросла на 43% и насчитывает уже 94 тысячи точек. Ozon продемонстрировал ещё более впечатляющую динамику: количество его пунктов выдачи почти удвоилось — до 41 тысячи.

Эксперты связывают столь стремительный рост с активным расширением присутствия маркетплейсов в малых городах и сельской местности. По мере развития логистики и спроса на товары вне крупных агломераций компании усилили фокус на региональную экспансию.

В то же время в городах-миллионниках прирост оказался скромнее общероссийского. Так, в Москве число ПВЗ увеличилось на 24%, а в Санкт-Петербурге — на 27,7%. Это указывает на то, что инфраструктура выдачи в столицах уже близка к насыщению, тогда как в небольших населённых пунктах сохраняется значительный потенциал для роста.

Аналитики отмечают, что дальнейшее развитие сети ПВЗ будет напрямую зависеть от цифровизации регионов, улучшения транспортной доступности и роста покупательской активности в глубинке.