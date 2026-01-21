Вакансия в стрит-ритейле Москвы достигла исторического минимума

По итогам 2025 года доля вакантных помещений в сегменте стрит-ритейла на 12 ключевых торговых улицах Москвы составила всего 7,2%, что соответствует 71 свободному торговому блоку. Об этом сообщает консалтинговая компания IBC Real Estate. Этот показатель стал минимальным за последние годы: по сравнению с 2023 годом вакансия снизилась на 1,1 процентного пункта.

Эксперты отмечают устойчивый рост интереса ритейлеров к локациям с высокой проходимостью. «Спрос на качественные стрит-ритейл-площади в центре Москвы остаётся крайне высоким, особенно со стороны премиальных и масс-маркет брендов, стремящихся укрепить своё присутствие в точках максимальной видимости», — комментирует ситуацию аналитик IBC Real Estate.

Интересно, что другие игроки рынка приводят ещё более оптимистичные оценки. Так, Ирина Козина, директор департамента стрит-ритейла NF Group, оценивает общую вакансию в этом сегменте по итогам 2025 года в всего 4,9%. Это говорит о том, что даже за пределами топ-12 улиц активность арендаторов остаётся высокой, а свободные помещения быстро занимаются.

Такая динамика свидетельствует о восстановлении и даже усилении доверия ритейлеров к офлайн-формату. После периода неопределённости, связанного с пандемией и последующими экономическими изменениями, бизнес вновь делает ставку на физические точки продаж — особенно в локациях с устойчивым трафиком, таких как Тверская, Арбат, Новый Арбат, Старый Арбат, Ленинский проспект и другие.

Низкий уровень вакансии также оказывает давление на арендные ставки: в условиях дефицита качественных площадей владельцы объектов получают больше рычагов для переговоров, а арендаторы вынуждены конкурировать за лучшие локации. В то же время это стимулирует развитие новых форматов — от pop-up магазинов до совместных пространств, где несколько брендов могут делить одну точку.

В целом, 2025 год стал точкой перелома для стрит-ритейла Москвы: рынок не просто восстановился — он демонстрирует признаки нового витка роста, подтверждая статус столицы как одного из самых привлекательных ритейловых направлений в Европе.