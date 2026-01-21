В Госдуме предложили привязать рост тарифов ЖКХ к уровню инфляции

Депутаты Государственной Думы во главе с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким внесли законопроект, предлагающий ограничить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) уровнем инфляции. Инициатива направлена на защиту граждан от чрезмерного удорожания коммуналки на фоне стагнации реальных доходов.

Как указано в пояснительной записке к документу, граждане всё чаще выражают обеспокоенность ежегодным двукратным повышением тарифов — несмотря на то, что «реальные доходы практически не растут». По мнению авторов инициативы, это приводит к росту числа неплательщиков и усилению социального напряжения.

«Учитывая снижение доходов населения, россиянам становится всё сложнее оплачивать коммунальные услуги», — подчёркивается в документе, который цитирует издание 360.ru.

Параллельно в стране ужесточаются правила расчётов за ЖКХ. С 1 марта 2026 года в России вводится единый предельный срок оплаты — до 15-го числа месяца, следующего за расчётным. При этом даже при просрочке платежа негативные последствия наступают не сразу:

в первые 30 дней пени не начисляются,

с 31-го по 90-й день просрочки размер пени составит 1/300 ключевой ставки Банка России, сообщает RT.

На фоне роста тарифов и ужесточения платежной дисциплины усиливается и контроль за качеством услуг. В 2026 году в Госдуме также обсуждается инициатива, согласно которой управляющие компании будут обязаны снижать плату за коммунальные услуги в случае их неполного или некачественного оказания. Эта мера особенно актуальна: с начала года число жалоб граждан на плохое обслуживание многоквартирных домов значительно возросло.

Эксперты отмечают, что комплексный подход — от ограничения роста тарифов до повышения ответственности управляющих компаний — может стать важным шагом к восстановлению доверия граждан к системе ЖКХ и снижению социальной нагрузки на семьи.