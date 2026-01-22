В Нижнекамске школьник напал с ножом на уборщицу

В Нижнекамске ученик 7-го класса местной школы №37 напал с ножом на сотрудницу-уборщицу, сообщили в четверг в Telegram-канале глава города Радмир Беляев.
По словам мэра, подросток нанёс женщине травму руки, однако её жизни ничто не угрожает. «Ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — заверил Беляев.
Нападавший был оперативно задержан силами сотрудников полиции и Росгвардии. Родителей школьника пригласили в школу, с ним «проводится работа», добавил мэр.
В целях безопасности всех учащихся школы эвакуировали. По предварительным данным, никто из детей не пострадал. Обстоятельства инцидента уточняются.
