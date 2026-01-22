В Давосе утвердили устав Совета мира по Газе

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе состоялась церемония подписания устава Совета мира по Газе — новой международной инициативы, инициированной президентом США Дональдом Трампом. Документ уже подписали 18 стран, включая США, Турцию, Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Пакистан, Иорданию, Индонезию, Казахстан, Узбекистан, Монголию, Армению, Азербайджан, Болгарию, Венгрию, Парагвай, Аргентину и самопровозглашённое Косово.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Совет мира официально стал международной организацией, открытой для присоединения других государств. Первоначально сфокусированный на восстановлении Газы, в будущем он может расширить свою деятельность на другие регионы, нуждающиеся в гуманитарной и миротворческой поддержке.

Дональд Трамп, выступивший автором инициативы, будет председателем Совета. В его руководящий состав также вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, инвестор и зять Трампа Джаред Кушнер, заместитель советника президента США по национальной безопасности Роберт Гэбриел, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.

Между тем, Россия выразила заинтересованность в участии. Президент Владимир Путин заявил, что благодарит Вашингтон за приглашение и сообщил, что окончательное решение Москва примет после изучения документов Министерством иностранных дел и консультаций с партнёрами. Также Путин объявил о готовности направить $1 млрд на помощь палестинскому народу, в том числе за счёт использования замороженных российских активов.

Создание Совета мира по Газе стало одной из ключевых инициатив на фоне усилий мирового сообщества по стабилизации ситуации в регионе и восстановлению разрушенной инфраструктуры после последнего обострения конфликта.