Трамп нацелен запретить Китаю и России добычу редкоземельных металлов в Гренландии

Президент США Дональд Трамп выступает за введение запрета на добычу редкоземельных минералов в Гренландии для России и Китая в рамках возможной сделки по острову, сообщает The New York Times со ссылкой на восемь высокопоставленных представителей западных спецслужб и дипломатических кругов.

По данным издания, эта инициатива обсуждалась в течение последнего года на уровне стран НАТО как часть более широкой стратегии усиления присутствия альянса в Арктике. В числе других мер — создание новой миссии НАТО под названием «Арктический часовой», аналогичной уже действующим операциям в Балтийском регионе и Восточной Европе, направленным на сдерживание российской активности.

Параллельно США намерены пересмотреть двустороннее соглашение с Данией, подписанное в 1951 году, которое предоставляет американским вооружённым силам право использовать территорию Гренландии для военных целей, включая строительство и эксплуатацию баз. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. По их данным, Вашингтон стремится устранить любые существующие ограничения на своё военное присутствие на острове, что может значительно расширить его операционные возможности в Арктическом регионе.

Гренландия, обладающая значительными запасами редкоземельных элементов — ключевых компонентов для высокотехнологичной и оборонной промышленности, — становится всё более важным объектом геополитического интереса. Решение ограничить доступ к её ресурсам для Пекина и Москвы отражает усилия Запада по снижению зависимости от стратегических материалов, контролируемых конкурентами.