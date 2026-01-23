Трамп предупредил Украину о риске потери территорий без соглашения с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может утратить ещё больше своих территорий, если не достигнет мирного соглашения с Россией. Об этом он сообщил в ходе выступления в Давосе, где накануне состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я думал, Путин хочет её [Украину] целиком. Может, так и есть», — приводит слова Трампа агентство ТАСС. При этом американский лидер подчеркнул, что подобный сценарий можно предотвратить, только если Москва и Киев придут к взаимоприемлемому урегулированию конфликта.

Ранее, 22 января, британская газета The Financial Times сообщила, что Зеленский надеялся заключить с Трампом конкретную договорённость по вопросам послевоенного восстановления Украины во время их встречи в рамках Всемирного экономического форума. Однако, по данным издания, такой договорённости достигнуто не было. Тем не менее, глава Белого дома оценил диалог с украинским коллегой как «хороший» и конструктивный.

Заявления Трампа усиливают дискуссию о будущем урегулирования конфликта и подчёркивают растущее давление на Киев с целью рассмотреть дипломатические пути выхода из затяжного противостояния, несмотря на продолжающиеся боевые действия.