Экспорт российского алкоголя продолжает восстанавливаться

Российский алкогольный экспорт демонстрирует устойчивые признаки восстановления после глубокого спада, вызванного санкциями 2022 года. По прогнозам компании Stellar Group, развивающей бренды Old Barrel, Steersman и «Веда», в текущем году объёмы экспорта алкогольной продукции из России вырастут на 10–15% по сравнению с 2025 годом.

Компания Ladoga, владеющая известными марками «Царская» и «Крутояр», также ожидает сохранения положительной динамики. Как сообщили представители группы изданию «Коммерсантъ», в 2025 году они увеличили экспортные поставки водки в натуральном выражении на 24% год к году и планируют как минимум повторить этот результат в 2026-м.

Резкий обвал экспорта произошёл в 2022 году после начала вооружённого конфликта на Украине и последовавшего запрета на импорт российской алкогольной продукции со стороны Евросоюза. Согласно данным ЕГАИС, поставки водки за рубеж тогда сократились почти вдвое — с 6,14 млн декалитров (дал) в 2021 году до 3,32 млн дал в 2022-м, а к 2023 году упали ещё сильнее — до 2,1 млн дал.

Несмотря на то, что прежние объёмы пока не восстановлены, последние два года отмечаются медленным, но уверенным ростом. «До полного восстановления экспортного потенциала ещё далеко, однако мы наблюдаем стабильное увеличение поставок на новые рынки — в Азию, Ближний Восток, Латинскую Америку и страны СНГ», — отметил коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов.

Эксперты отмечают, что переориентация на альтернативные рынки и развитие собственных брендов позволяют российским производителям постепенно компенсировать утрату европейских потребителей.