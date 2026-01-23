2025 год стал самым тяжёлым для российского ритейла за десятилетие

2025 год вошёл в историю российской розничной торговли как самый сложный за последние десять лет. Согласно данным Росстата за период с 2016 по 2025 год, индекс предпринимательской уверенности в торговле оставался в отрицательной зоне во все четыре квартала минувшего года. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на соответствующее исследование.

Индекс предпринимательской уверенности — один из ключевых индикаторов состояния торговой отрасли: он учитывает оценки компаний их текущего положения, уровень складских запасов и ожидания относительно будущей деловой активности. Отрицательное значение означает, что число ритейлеров, воспринимающих ситуацию как неблагоприятную, превышает долю тех, кто видит позитивные тенденции.

«Прошедший год оказался худшим для российского ритейла за последние 10 лет. Индекс предпринимательской уверенности в отрасли во всех четырёх кварталах 2025 года был отрицательный», — говорится в отчёте.

Подтверждение этим цифрам приходит и от самих участников рынка. Генеральный директор «Metro Россия» Йоханнес Толай заявил, что четвёртый квартал и декабрь 2025 года стали особенно сложными для всей розничной торговли. Глава группы «Лента» Владимир Сорокин отметил, что компания работала в условиях «существенных изменений конкурентной среды и высокой неопределённости».

Усугубляющим фактором стала замедлившаяся экономика. По данным Минэкономразвития, годовая динамика ВВП в ноябре 2025 года составила всего 0,1% против 1,6% в октябре. За первые 11 месяцев года рост российской экономики составил лишь 1%, что свидетельствует о практически остановившемся экономическом импульсе к концу года.

Эксперты отмечают, что сочетание слабого потребительского спроса, высокой инфляции, ужесточения кредитных условий и геополитической нестабильности создало беспрецедентное давление на ритейлеров, вынуждая многих пересматривать стратегии развития и оптимизировать издержки.