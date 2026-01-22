В России произвели рекордный за 30 лет объем молока

В 2025 году Россия произвела 34,3 млн тонн сырого молока — это максимальный показатель за последние три десятилетия. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарном заседании XVII Съезда Национального союза производителей молока.

«Молочное направление продолжает стабильно развиваться. По предварительным данным, 2025 год был для нас рекордным. Производство сырого молока в России составило 34,3 млн тонн. Это наивысший результат практически за 30 лет», — подчеркнул Патрушев.

По его словам, рост объёмов сырья позволил обеспечить стабильную загрузку перерабатывающих предприятий. В результате увеличился выпуск ключевых категорий молочной продукции: сухого и питьевого молока, сливочного масла, сыра и творога.

Вице-премьер также отметил, что внутренний рынок сегодня насыщен широким ассортиментом качественной молочной продукции, что положительно сказывается на уровне потребления. «Это способствует росту среднедушевого потребления молока и молочных продуктов в стране», — добавил он.

Достижение рекордных объёмов свидетельствует о системной поддержке отрасли со стороны государства и эффективной работе аграриев, направленной на импортозамещение и продовольственную безопасность страны.