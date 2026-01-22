Госдума отклонила законопроект о запрете передачи долгов коллекторам

Государственная Дума на заседании в первом чтении отклонила инициативу, направленную на запрет уступки прав по договорам потребительского кредита третьим лицам, включая коллекторские агентства. Законопроект был внесён группой депутатов от фракции ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой.

Согласно предложению, кредиторы не могли бы передавать требования по займам другим организациям без согласия заёмщика. Кроме того, документ предусматривал право гражданина в течение 10 дней после заключения кредитного договора обратиться к кредитору с требованием запретить привлечение третьих лиц — в том числе коллекторов — для взыскания просроченной задолженности.

Авторы инициативы подчеркивали, что принятие закона «существенно снизило бы возможности коллекторских организаций по взаимодействию с должниками» и защитило бы права граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. По их мнению, многие заёмщики сталкиваются с давлением со стороны коллекторов после того, как банки продают их долги или обращаются в суд.

Однако большинство депутатов не поддержали законопроект, посчитав, что его реализация может негативно повлиять на стабильность финансового рынка и ограничить инструменты управления кредитными рисками для банков. Вопрос регулирования деятельности коллекторов, по всей видимости, останется предметом дальнейших дискуссий в законодательных кругах.