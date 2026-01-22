Авторынок России впервые за десять лет сократился: объём упал на 7,8% в 2025 году

В 2025 году российский авторынок впервые за десять лет продемонстрировал падение в денежном выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Согласно информации, совокупный объём рынка легковых и лёгких коммерческих автомобилей — как новых, так и подержанных — по итогам прошлого года снизился на 7,8% по сравнению с 2024 годом и составил 13,8 трлн рублей. Это первый спад с 2015 года, когда рынок также переживал кризис на фоне экономической нестабильности.

Эксперты связывают замедление с несколькими факторами. В частности, в ноябре 2025 года соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев предупреждал о возможном спаде после кратковременного всплеска спроса, вызванного новостями о переносе сроков введения повышенного утилизационного сбора. Покупатели, стремясь успеть до изменений, временно активизировались, но вскоре интерес к покупкам угас.

Ещё одной причиной снижения объёма рынка стала растущая стоимость автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в октябре 2025 года достигла 3,43 млн рублей. Высокие цены, на фоне замедления реальных доходов населения, делают машины всё менее доступными для широких слоёв потребителей.

Таким образом, несмотря на восстановление продаж в количественном выражении в предыдущие годы, в денежном эквиваленте рынок столкнулся с серьёзным откатом — что может сигнализировать о начале нового этапа коррекции в автомобильной отрасли России.