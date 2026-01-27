Минфин РФ рассматривает введение НДС на импорт товаров через маркетплейсы

Министерство финансов России прорабатывает механизм взимания налога на добавленную стоимость с товаров, ввозимых в страну через трансграничные маркетплейсы. Об этом в интервью радиостанции «Бизнес ФМ» сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

По словам Чекушова, в настоящее время существует правовая лакуна: товары, поставляемые в РФ по каналу трансграничной электронной торговли (ТЭТ), формально не облагаются НДС, поскольку при ввозе физическими лицами в небольших объёмах не считаются коммерческими партиями. Однако эта норма, изначально предназначенная для личных покупок, активно используется недобросовестными предпринимателями для массового импорта непродовольственных товаров.

«Сейчас товары, которые завозятся в Россию по каналу трансграничной электронной торговли, не облагаются НДС, поскольку не считаются коммерческой партией. При этом недобросовестные предприниматели могут импортировать большие объёмы непродовольственной продукции, что создаёт незаконную конкуренцию российским производителям», — пояснил замглавы Минпромторга.

Чекушов отметил, что для устранения дисбаланса необходимо ввести специальный платёж. «Наверное, имеет смысл подумать над тем, чтобы внедрить некий платеж. Скорее всего, это должен быть НДС», — добавил он.

По мнению эксперта, новая мера позволит выровнять фискальную нагрузку между отечественными производителями и импортёрами, а также ликвидировать серые схемы, при которых товары ввозятся как личные посылки, а затем продаются на российском рынке без уплаты налогов. Минпромторг, по словам Чекушова, полностью поддерживает инициативу Минфина.

Эксперты отрасли напоминают, что в 2024 году в России уже был введён эксперимент по сбору НДС с трансграничных онлайн-платежей, однако механизм не охватывал физические товары, поставляемые через маркетплейсы напрямую конечным потребителям. Новый законопроект, вероятно, закроет и эту брешь.

По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объём трансграничной электронной торговли в РФ в 2025 году превысил 1,2 трлн рублей, при этом доля товаров, ввозимых по «серым» схемам, может составлять до 30% от общего объёма импорта через онлайн-платформы.

Решение о введении налога потребует изменений в Налоговый кодекс и таможенное законодательство. Ожидается, что соответствующие поправки будут внесены в правительство во втором квартале 2026 года.