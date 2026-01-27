Страны БРИКС изучают объединение цифровых валют для создания единой платёжной системы

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) приступили к проработке концепции объединения национальных цифровых валют центральных банков (CBDC) с целью формирования единой трансграничной платёжной системы. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на источники в финансовых ведомствах стран-участниц.

Согласно публикации, новая инфраструктура предназначена для расчётов в сфере торговли и туризма между государствами объединения. Инициатива является частью более широкой стратегии БРИКС по созданию альтернативных финансовых механизмов, снижающих зависимость от западных платёжных систем, таких как SWIFT, и от доллара США в международных расчётах.

Ключевым импульсом к обсуждению стал январский меморандум Резервного банка Индии, предложившего технически связать цифровые валюты центробанков стран БРИКС для упрощения и ускорения трансграничных платежей. В отличие от традиционных переводов, требующих нескольких дней и высоких комиссий, расчёты через единую CBDC-систему могли бы осуществляться почти мгновенно и с минимальными издержками.

Ожидается, что вопрос будет включён в официальную повестку саммита БРИКС 2026 года, который пройдёт в Индии. В случае одобрения эта инициатива станет первой официальной попыткой стран альянса интегрировать национальные цифровые валюты в единую экосистему.

Вместе с тем, как отмечает Berliner Zeitung, проект находится на ранней стадии развития. На сегодняшний день большинство стран БРИКС находятся на этапе пилотного тестирования своих цифровых валют: Китай активно развёртывает цифровой юань (e-CNY), Индия запустила цифровую рупию (e₹) для оптовых и розничных операций, Россия проводит закрытые испытания цифрового рубля, а Бразилия и Южная Африка реализуют ограниченные пилотные проекты. Вопросы технической совместимости платформ, стандартов безопасности, обмена данными и межгосударственного регулирования пока остаются нерешёнными.

«Создание единой платёжной системы на базе CBDC — амбициозная, но сложная задача, — комментирует ситуацию финансовый аналитик Мария Волкова. — Даже при политической воле странам придётся преодолеть серьёзные технологические и правовые барьеры. Однако сам факт начала диалога сигнализирует о системном стремлении БРИКС к финансовой суверенизации».