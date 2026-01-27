Элитная недвижимость Краснодара исчезла с рынка

сокращение предложения: все объекты сегмента, насчитывавшие около 30 лотов в январе 2024 года, были полностью реализованы к началу 2025 года. При этом премиум-класс в структуре предложения города отсутствует в принципе. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы bnMAP.pro, предоставленные РБК Краснодар. Рынок элитной недвижимости краевой столицы пережил беспрецедентноепредложения: все объекты сегмента, насчитывавшие около 30 лотов в январе 2024 года, были полностью реализованы к началу 2025 года. При этом премиум-класс в структуре предложения города отсутствует в принципе. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы bnMAP.pro, предоставленные РБК Краснодар.

Согласно исследованию системы мониторинга и аналитики недвижимости, на текущий момент в Краснодаре отсутствует как премиум-сегмент (объекты стоимостью от 300 тыс. рублей за кв. м с уникальной локацией и архитектурой), так и свободные лоты элитного класса (150–300 тыс. рублей за кв. м).

«В Краснодаре не представлен в предложении премиум-сегмент. А элитный сегмент, насчитывавший в январе 2024 года лишь около 30 лотов, полностью ушёл с рынка уже к 2025 году», — констатируют аналитики bnMAP pro.

Почему исчез элитный сегмент?

Эксперты отмечают несколько причин стремительного исчезновения топового предложения:

Во-первых , хронический дефицит качественных локаций под строительство объектов элитного класса. Большая часть исторического центра Краснодара застроена, а свободные участки в престижных районах (Прикубанский, Западный обход) крайне ограничены.

Во-вторых , высокая себестоимость строительства с применением импортных материалов и технологий делает проекты элитного сегмента малорентабельными при текущей рыночной конъюнктуре. Как поясняет руководитель аналитического департамента ГК «ЮгСтройИнвест» Дмитрий Морозов, «застройщики предпочитают фокусироваться на бизнес-классе, где спрос стабилен, а риски ниже. Элитные проекты требуют 5–7 лет на окупаемость против 2–3 лет у бизнес-класса».

В-третьих , устойчивый спрос со стороны покупателей с высоким уровнем дохода, которые ранее выбирали между Краснодаром и курортными городами, теперь концентрируются на столице региона из-за развития инфраструктуры и деловой активности.