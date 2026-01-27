Экспортный запрет на бензин и дизель продлён до конца февраля

Временный запрет на экспорт автомобильного бензина, дизельного топлива, судового мазута и прочих газойлей сохраняется до 28 февраля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Минэнерго РФ, несмотря на ранее появлявшиеся сообщения о возможном досрочном снятии ограничений.

Как сообщали источники агентства «Интерфакс» в декабре 2025 года, правительство и профильные ведомства рассматривали вариант отмены запрета с 1 февраля текущего года при условии стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Однако окончательного решения принято не было, и действующие ограничения продлеваются как минимум до конца февраля.

Напомним, что полный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для всех участников рынка был введён правительством РФ в сентябре 2025 года на фоне резкого роста цен на АЗС и рисков дефицита в отдельных регионах. Мера была направлена на обеспечение стабильного предложения на внутреннем рынке и сдерживание инфляции в топливной сфере.

Уже в октябре 2025 года власти частично смягчили ограничения: экспорт дизельного топлива разрешили нефтеперерабатывающим заводам при условии выполнения обязательств по внутренним поставкам и получения специальных разрешений. Экспорт бензина, однако, остаётся полностью закрытым.

По данным Минэнерго, за последние три месяца ситуация на рынке топлива стабилизировалась: средние розничные цены на АИ-92 и АИ-95 снизились на 2,3%, а на дизельное топливо — на 1,8% по сравнению с сентябрьскими пиками. Запасы нефтепродуктов на оптовых терминалах выросли до 1,4 млн тонн, что соответствует нормативному уровню.

«Решение о сроках отмены экспортных ограничений будет приниматься исходя из динамики внутреннего рынка в феврале, — пояснил источник в Минэнерго. — Ключевые факторы — объёмы производства НПЗ, логистика поставок в регионы и сезонный спрос».

Эксперты отрасли отмечают, что продление запрета до конца февраля позволит избежать рисков дефицита в преддверии весенне-полевых работ, когда традиционно возрастает спрос на дизельное топливо в сельском хозяйстве. В то же время нефтеперерабатывающие компании несут потери от невозможности экспортировать излишки продукции в период низкого внутреннего спроса.