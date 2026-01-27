Городские службы Москвы борются с последствиями сильного снегопада

Коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий мощного снегопада, обрушившегося на мегаполис. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

В ночь на 27 января и в утренние часы специалисты провели масштабную механизированную уборку проезжей части и тротуаров, после чего обработали поверхности противогололедными материалами. Работы продолжаются непрерывно и будут корректироваться в зависимости от интенсивности осадков.

Особое внимание городские службы уделяют безопасности пешеходов. Приоритетными зонами уборки определены:

пешеходные зоны и тротуары;

подходы к остановкам общественного транспорта;

входы на станции метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК);

территории социальных объектов — больниц, поликлиник, школ и детских садов.

По данным Гидрометцентра, сильный снегопад в столичном регионе сохранится до 29 января включительно. Метеорологи прогнозируют, что пик осадков придётся на 27 и 28 января, когда в отдельных районах может выпасть до 30% месячной нормы снега.

«На улицах Москвы задействовано более 16 тысяч единиц спецтехники и свыше 27 тысяч рабочих, — уточнили в КГХ. — Техника работает по принципу „снег пошёл — техника поехала“, чтобы не допустить образования снежных накоплений и наледи».

Горожанам рекомендуют быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать парковки автомобилей вблизи снежных валов. Актуальную информацию о работе транспорта и состоянии дорог можно получать через приложение «Московский транспорт» и официальные каналы мэрии.