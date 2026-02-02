Беларусь стала лидером поставок рыбы в Россию в 2025 году

Несмотря на отсутствие выхода к морю, Беларусь в 2025 году стала крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Россию. По данным аналитиков, российский рынок получил из соседней страны 112 тысяч тонн рыбы на сумму 336 миллионов долларов США.

Этот результат позволил Беларуси опередить традиционных морских экспортеров: Китай занял второе место с объемом поставок в 96 тысяч тонн, а Турция — третье (75 тысяч тонн).

В целом, за 2025 год в Россию было импортировано 680 тысяч тонн рыбы — на 3% больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что рост импорта происходит на фоне расширения логистических цепочек и укрепления торговых связей между странами ЕАЭС и другими партнерами.