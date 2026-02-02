Израиль вышел в пятерку крупнейших импортеров российской водки

По данным федерального центра «Агроэкспорт» (подведомственного Минсельхозу РФ) и представленным РБК, в 2025 году Израиль впервые вошёл в топ-5 стран по объёму импорта российской водки — на четвёртом месте с закупками на $4 млн. Китай, занимавший пятую строчку в 2024 году ($4 млн), покинул пятерку лидеров.

Лидером экспорта остался Казахстан: в 2025 году он закупил российской водки на $25 млн (против $22 млн в 2024 году). Второе место заняла Грузия — $6,5 млн (в 2024 году — $5 млн), третье — Азербайджан — $6 млн (в 2024 году — $5 млн). Армения сохранила четвёртое место в прошлом году ($4 млн), но в 2025-м уступила позицию Израилю, опустившись на пятое место с $5,5 млн.

Общий экспорт российской водки в мире в 2025 году составил $70 млн — рост на 25% по сравнению с $56 млн в 2024 году. При этом доля топ-5 стран в общем объёме экспорта снизилась с 71,4% до 67,1%, что указывает на расширение географии поставок и рост интереса к российской водке со стороны новых рынков.

Эксперты отмечают, что изменение структуры импорта связано как с ростом спроса в странах Ближнего Востока и Закавказья, так и с адаптацией российских производителей к новым логистическим и таможенным условиям после 2022 года.