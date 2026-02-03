Рынки в шоке: золото, серебро и биткоин рухнули на фоне укрепления доллара

После продолжительного роста, установившего рекорды в 2025 году и начале 2026-го, мировые рынки драгоценных металлов и криптовалют пережили резкий обвал. В пятницу золото показало самое сильное однодневное падение с 1983 года, а в понедельник тренд только усилился: цена золота упала до $4 500 за тройскую унцию — с пиковых $5 600, зафиксированных ранее в этом году. Серебро просело ещё сильнее — до $73 за унцию против максимума в $120.

Вместе с ними резко подешевел и биткоин, ранее называвшийся «цифровым золотом». Его стоимость обрушилась с почти $125 000 в конце прошлого года до $78 000. Крипторынок, фондовые индексы и активы риска также ушли в минус.

На этом фоне американский доллар неожиданно окреп, продемонстрировав признаки возрождения своей традиционной роли «убежища» в период рыночной нестабильности.

Эксперты связывают резкий разворот с сообщениями о возможном выдвижении Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы США. Рынок воспринял его как более жёсткого и ортодоксального монетариста по сравнению с другими кандидатами, что усилило ожидания сохранения высоких ставок и сокращения ликвидности.

«Нарратив о “цифровом золоте” для биткоина испарился, — заявил Прамол Дхаван, управляющий директор PIMCO, цитируя Bloomberg. — Недавнее падение показывает, что криптовалюта не стала денежной революцией».

Тем не менее, аналитики считают, что текущая коррекция может быть временной. «Металлы сдаваться не собираются», — отмечают эксперты, напоминая о фундаментальных факторах спроса на золото и серебро в условиях геополитической нестабильности и долгового давления.

Пока же инвесторы наблюдают за новыми ценовыми качелями, которые ставят под сомнение устоявшиеся представления о надёжных активах в эпоху глобальной неопределённости.