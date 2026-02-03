Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти в Индию

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская нефть остаётся востребованной на мировом рынке, и подчеркнул необходимость наблюдать за реальной динамикой поставок, а не только за публичными заявлениями. Его комментарий прозвучал в ответ на недавнее выступление президента США Дональда Трампа.

Трамп в понедельник утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от закупок российской нефти, увеличить импорт из США и, возможно, начать поставки венесуэльской нефти.

На вопрос, ожидает ли Россия сокращения экспорта нефти в Индию на фоне этих заявлений, Новак ответил:

«Только публичные заявления видим. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Но в целом наш энергетический ресурс востребован — мы это зачастую видим. Предложение всегда найдёт спрос, потому что баланс сохраняется».

Ранее Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, значительно нарастив объёмы закупок после 2022 года. Эксперты отмечают, что любые кардинальные изменения в торговых потоках потребуют времени и будут зависеть от цен, логистики и геополитических условий — а не только от политических заявлений.