Банк России не планирует повышать антициклическую надбавку

Банк России пока не рассматривает изменение уровня национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков. Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Евгений Румянцев на пресс-конференции.

«Пока мы не рассматриваем возможность её повышения, с учётом того, что у нас действуют другие секторальные буферы, в частности секторальный буфер по кредитованию компаний в крупных сделках по долговым обязательствам», — пояснил он.

Напомним, с 1 июля 2025 года в России действует значение национальной антициклической надбавки на уровне 0,5 процентного пункта. Этот инструмент является частью макропруденциального регулирования и соответствует международным стандартам Базеля III. В российской практике он применяется для сглаживания кредитных циклов и усиления устойчивости банковской системы в периоды роста системных рисков.

Помимо общей антициклической надбавки, ЦБ уже внедрил секторальные макропруденциальные надбавки в отдельных сегментах кредитования — в частности, в необеспеченном потребительском кредитовании, автокредитовании и ипотеке. Эти меры позволяют регулятору гибко реагировать на риски в конкретных сегментах финансового рынка без необходимости корректировать общий уровень буфера.

Эксперты отмечают, что сохранение текущего уровня надбавки свидетельствует о стабильной оценке системных рисков со стороны регулятора, несмотря на внешнюю неопределённость и волатильность на мировых рынках.