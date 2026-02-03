Приставы не смогут арестовывать имущество при малых долгах заёмщика

Судебные приставы больше не будут иметь права накладывать арест на имущество граждан или запрещать регистрационные действия с ним, если сумма задолженности не превышает 10 000 рублей. Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» (№229-ФЗ) подготовил Минюст России. Об этом сообщают «Ведомости», ознакомившиеся с текстом законопроекта.

Согласно новым правилам, при небольших долгах взыскание будет ограничиваться только денежными средствами — в первую очередь за счёт средств на банковских счетах, зарплаты и других доходов должника. Арест имущества и запрет на его регистрацию станут возможны только при долгах свыше 10 тысяч рублей.

Как указано в пояснительной записке, инициатива направлена на защиту прав граждан и предотвращение несоразмерных мер взыскания при незначительных финансовых обязательствах.

В то же время законопроект предусматривает исключения: приставы сохранят право на арест имущества даже при небольших суммах задолженности в случаях, связанных с:

-взысканием алиментов,

-возмещением вреда здоровью,

-компенсацией в связи со смертью кормильца,

-возмещением морального вреда,

-погашением налоговой задолженности перед государством.

Эксперты отмечают, что нововведение может снизить административную нагрузку на службу судебных приставов и уменьшить риски необоснованного изъятия имущества у граждан с минимальными долгами.