Россияне активно покупают технику и одежду в рассрочку — даже на суммы до 10 тыс. рублей

Российские потребители всё чаще выбирают рассрочку как способ оплаты, причём не только при крупных покупках, но и при относительно скромных расходах. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в интервью НСН.
По его словам, наибольший рост спроса на рассрочку наблюдается в категории бытовой техники и электроники: около 40% покупателей, воспользовавшихся этой формой оплаты, приобрели именно холодильники, смартфоны, компьютеры, телевизоры или стиральные машины.
При этом, отметил Богданов, россияне всё чаще используют рассрочку даже при небольших чеках. «Сегодня более 50% покупок в рассрочку укладываются в сумму до 30 тысяч рублей», — уточнил он. В частности, при покупке одежды, обуви и косметики средний чек часто не превышает 10 тысяч рублей, что, по мнению эксперта, ярко демонстрирует изменение потребительских привычек.
«Люди стремятся распределить расходы во времени, сохраняя текущую финансовую гибкость, — пояснил глава АКОРТ. — Даже в среднем ценовом сегменте рассрочка становится стандартным инструментом для совершения покупок».
Эксперты связывают такой тренд с развитием цифровых финансовых сервисов, упрощением условий оформления рассрочки и ростом доверия потребителей к этому формату оплаты.
