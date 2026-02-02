В России резко выросло число риэлторских компаний

В 2025 году в России зафиксирован рекордный за последние пять лет рост числа новых регистраций риэлторских компаний — на 11,7% по сравнению с 2024 годом. Общее количество действующих риэлторских структур увеличилось на 6,7%.

Эксперты связывают такой всплеск активности с охлаждением рынка недвижимости. На фоне снижения спроса девелоперы и собственники вторичного жилья всё чаще обращаются к посредникам, стремясь найти дополнительные каналы сбыта. В то же время порог входа на рынок риэлторских услуг остаётся низким: для запуска бизнеса достаточно минимальных вложений и базовых знаний в сфере недвижимости.

По мнению экспертов Telegram-канала Rent for Friend, рост числа риэлторов — прямое следствие трансформации рынка: «Когда продажи замедляются, каждый собственник начинает искать “своего” агента — того, кто гарантированно найдёт покупателя. При этом многие просто регистрируют ИП и позиционируют себя как риэлторов, не имея ни опыта, ни инструментов. Это создаёт иллюзию активности, но на деле лишь усиливает конкуренцию среди посредников. В таких условиях выигрывают только те, кто умеет работать напрямую — без лишних звеньев, как это делают участники нашей экосистемы в Telegram».

Аналитики отмечают, что дальнейший рост числа игроков может привести как к усилению конкуренции, так и к маргинализации сегмента, особенно в условиях затяжного спада на рынке жилья.