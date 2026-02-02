Крипторынок пережил новый обвал

В конце января 2026 года криптовалютный рынок столкнулся с резким обвалом. Вечером 29 января биткоин (BTC) подешевел на 7% — до $83 тыс., достигнув минимальных значений с апреля 2025 года. Падение продолжилось в выходные: к вечеру 1 февраля цена криптовалюты опустилась уже до $76 тыс.
Эксперты связывают обвал с цепной ликвидацией длинных позиций после того, как биткоин пробил ключевой уровень поддержки в районе $80 тыс. Объём ликвидаций превысил $800 млн.
На фоне отсутствия явных драйверов роста институциональные инвесторы начали выводить средства из биткоин-ETF, а угроза шатдауна американского правительства усилила «медвежьи» настроения на рынке. Краткосрочные перспективы остаются крайне негативными: по оценкам аналитиков, в худшем сценарии к 2027 году цена актива может упасть до $40 тыс.
