Крипторынок пережил новый обвал

В конце января 2026 года криптовалютный рынок столкнулся с резким обвалом. Вечером 29 января биткоин (BTC) подешевел на 7% — до $83 тыс., достигнув минимальных значений с апреля 2025 года. Падение продолжилось в выходные: к вечеру 1 февраля цена криптовалюты опустилась уже до $76 тыс.

Эксперты связывают обвал с цепной ликвидацией длинных позиций после того, как биткоин пробил ключевой уровень поддержки в районе $80 тыс. Объём ликвидаций превысил $800 млн.