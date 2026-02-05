Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя по экологии и транспорту

Президент России Владимир Путин 4 февраля 2026 года подписал указ об освобождении Сергея Борисовича Иванова от должности специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, решение принято «по собственному желанию Иванова».

Сергей Иванов занимал эту должность с августа 2016 года — почти девять лет. За это время он курировал вопросы экологической политики, развития транспортной инфраструктуры и взаимодействия между государственными структурами в этих сферах.

Помимо этой роли, Иванов продолжает исполнять другие общественные и надзорные функции: с января 2017 года он возглавляет наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), является членом наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» с 2017 года и с 2019 года председательствует в попечительском совете Российского военно-исторического общества.