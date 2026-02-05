Массовые сбои Starlink произошли на фронте

На линии фронта зафиксированы массовые перебои в работе спутниковых терминалов Starlink. Как сообщили военкоры со ссылкой на бойцов, сбои затронули обе стороны — и украинские, и российские подразделения. Однако вскоре выяснилось, что Вооружённые сил Украины (ВСУ) начали переход на систему верификации терминалов через так называемые «белые списки», что фактически блокирует использование Starlink российскими военнослужащими.

По данным СМИ и официальных заявлений, совместно с компанией SpaceX было запущено обязательное подтверждение легитимности каждого терминала. Для этого требуется личное присутствие владельца в центре административных услуг, предъявление паспорта и налогового номера. Все незарегистрированные устройства подлежат отключению.

Реакция на происходящее оказалась неоднозначной. Часть пользователей в соцсетях и Telegram-каналах впала в панику, утверждая, что «все подразделения ВС РФ остались без связи», и сравнивая ситуацию с началом специальной военной операции в 2022 году.

Военный обозреватель Юрий Подоляка подтвердил масштабность сбоев: «На фронте массовый сбой в работе терминалов Starlink… Причём терминалы перестали работать по обе стороны фронта».

Тем временем стало известно, что ВСУ продолжают использовать Starlink, но теперь только зарегистрированные устройства остаются активными. Министерство цифровой трансформации Украины подчеркнуло, что мера направлена на противодействие несанкционированному использованию спутниковой связи противником.