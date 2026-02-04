Арбитражный суд Москвы взыскал с семьи Минцев и экс-топ-менеджера O1 Group Finance более 61 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы 4 февраля 2026 года вынес решение о взыскании с бывшего совладельца банка «Открытие» Бориса Минца, его сына Дмитрия Минца и экс-главы O1 Group Finance Петра Бородина 61 186 570 668 рублей. Об этом сообщается в материалах судебного дела .

Решение принято в рамках дела о привлечении к субсидиарной ответственности. Истцом выступил «Промсвязьбанк», являющийся кредитором ООО «О1 Груп Финанс» . Компания входила в бизнес-группу Минца и специализировалась на привлечении инвестиций для девелоперских проектов через выпуск ценных бумаг.