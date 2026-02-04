Арбитражный суд Москвы взыскал с семьи Минцев и экс-топ-менеджера O1 Group Finance более 61 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы 4 февраля 2026 года вынес решение о взыскании с бывшего совладельца банка «Открытие» Бориса Минца, его сына Дмитрия Минца и экс-главы O1 Group Finance Петра Бородина 61 186 570 668 рублей. Об этом сообщается в материалах судебного дела.
Решение принято в рамках дела о привлечении к субсидиарной ответственности. Истцом выступил «Промсвязьбанк», являющийся кредитором ООО «О1 Груп Финанс». Компания входила в бизнес-группу Минца и специализировалась на привлечении инвестиций для девелоперских проектов через выпуск ценных бумаг.
Это гражданское разбирательство идет параллельно с уголовным делом. В октябре 2025 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по заочному делу против Бориса Минца. Его обвиняют в хищении свыше 34 млрд рублей у банка «ФК Открытие». В этом деле также фигурируют его сыновья, Дмитрий и Александр Минцы, а также бывший глава правления банка Евгений Данкевич. Ранее, в 2020 году, Басманный суд Москвы заочно арестовал их по обвинению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств.
