Январь 2026 стал рекордным для ипотеки в России

В январе 2026 года россияне оформили ипотечных кредитов на сумму 430 млрд рублей — это лучший результат для первого месяца года за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков ВТБ.

Показатель значительно превысил аналогичные цифры предыдущих лет: по сравнению с январём 2025 года выдача ипотеки выросла вдвое, а относительно января 2024 года — более чем в 1,5 раза, несмотря на то, что в тот период ещё действовала массовая программа государственной поддержки.

Аналитики связывают аномальный всплеск спроса с изменением условий семейной ипотечной программы. Многие заемщики стремились успеть оформить льготный кредит по старым условиям до вступления новых правил в силу 1 февраля.

В частности, в самом ВТБ спрос на семейную ипотеку в январе 2026 года вырос на 60% по сравнению с началом 2025 года. Наибольшую активность проявили жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — на эти регионы пришлось около 40% всех ипотечных сделок по стране.

Эксперты отмечают, что подобный «ипотечный скачок» носит краткосрочный характер и обусловлен скорее ожиданием изменения условий госпрограмм, чем устойчивым ростом покупательской способности населения.