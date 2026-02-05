Банк России зафиксировал рост цен после повышения НДС

Банк России в своём последнем аналитическом обзоре констатировал, что повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, вступившее в силу с начала 2026 года, уже привело к заметному росту потребительских цен.

Регулятор отмечает, что инфляционное давление, вызванное фискальной мерой, подогревает инфляционные ожидания населения и бизнеса. Это, в свою очередь, создаёт риски для дальнейшего замедления годовой инфляции, которая ранее демонстрировала устойчивое снижение.

В ответ на эти вызовы Банк России заявил о намерении сохранять жёсткую денежно-кредитную политику. Такой курс призван «якорить» инфляционные ожидания и не допустить закрепления высокой инфляции в экономике в среднесрочной перспективе.