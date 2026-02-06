Петербуржцев предупредили о новой схеме мошенничества с «кешбэком» от маркетплейсов

Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области предупредили о новой волне мошеннических атак, связанных с поддельными акциями маркетплейсов. Об этом сообщила пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, злоумышленники рассылают SMS или сообщения через мессенджеры с текстом о якобы начисленном «кешбэке за покупки», который необходимо «активировать» до определённой даты. Ссылка в таком сообщении ведёт на фишинговый сайт — точную копию официального ресурса банка или популярного маркетплейса.

Как только пользователь вводит свои логин, пароль и одноразовый SMS-код для «авторизации», эти данные сразу попадают к мошенникам, которые получают доступ к банковскому счёту и списывают средства.

Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют:

не переходить по ссылкам из непроверенных сообщений;

заходить в личные кабинеты банков и маркетплейсов только через официальные приложения;

внимательно проверять отправителя — ошибки в тексте, странный номер или адрес могут быть признаками обмана;

никогда никому не сообщать логины, пароли, коды из SMS и другие конфиденциальные данные.

Ведомство напоминает: ни один легальный сервис не запрашивает подобную информацию через сторонние сайты или сообщения.