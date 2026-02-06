Подача энергии в Белгороде пока не восстановлена полностью

Полностью восстановить энергоснабжение в Белгороде после ночной атаки пока не удалось. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, власти региона активно ведут восстановительные работы на повреждённых объектах инфраструктуры. «Сейчас выезжаю на те объекты, в которых были включены (...) генераторы, посмотрю их работу (...) уже по месту будем принимать дополнительные решения, если они необходимы», — написал глава региона.

Ранее ночью в городе была объявлена ракетная опасность. После удара ряд Telegram-каналов предположили, что для атаки могли быть использованы американские ракетные комплексы HIMARS, находящиеся на вооружении Вооружённых сил Украины. Однако официального подтверждения этой информации от российских или украинских властей пока не поступало.

Губернатор отметил, что ситуация находится на контроле, и все необходимые меры для стабилизации обстановки принимаются оперативно.