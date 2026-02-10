Минпромторг разработал законопроект о «российской полке» для непродовольственных товаров

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило законопроект о введении понятия «российская полка», устанавливающий единые требования к отечественным непродовольственным товарам, включая механизм подтверждения их происхождения. Соответствующий документ разработан в ответ на обращение заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, текст ответа имеется в распоряжении ТАСС.

Депутат ранее предложил ограничить размер комиссии маркетплейсов для отечественных товаров как меру поддержки национальных производителей. В своём ответе Минпромторг сообщил, что законопроект направлен на «повышение конкурентоспособности российских потребительских товаров и их продвижение на внутреннем рынке, в том числе на маркетплейсах, обеспечение товарного суверенитета».

Согласно проекту, к категории «национальных товаров» будут относиться изделия, соответствующие трём обязательным критериям:

Производство — товар должен быть изготовлен на территории Российской Федерации либо государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), при условии предоставления такими странами недискриминационного режима доступа для российской продукции на их внутренние рынки.

Контроль над производителем — юридическое лицо, осуществляющее производство, не должно находиться под контролем иностранных лиц.

Права на бренд — товарный знак не должен контролироваться иностранными лицами. Допускается использование иностранного бренда при условии, что исключительное право на его применение принадлежит российской компании не менее пяти лет.

Законопроект предусматривает создание единого механизма подтверждения статуса «российского товара», что, по замыслу разработчиков, позволит обеспечить прозрачность при размещении продукции на специализированных полках в розничных сетях и на онлайн-платформах.

Эксперты отмечают, что инициатива вписывается в общую логику импортозамещения и усиления регуляторной поддержки отечественных производителей на фоне геополитических вызовов. В то же время вопросы реализации требуют детальной проработки — особенно в части верификации критерия «неподконтрольности иностранцам» и учёта сложных корпоративных структур, характерных для многих российских компаний с иностранным участием в прошлом.

Напомним, аналогичные требования к подтверждению российского происхождения уже действуют для отдельных категорий товаров в рамках государственных закупок и программ поддержки промышленности. Новый законопроект призван унифицировать подходы и распространить их на гражданский рынок, включая онлайн-торговлю.