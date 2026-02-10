В Москве в 2025 году зафиксирован рекордный за четыре года ввод торговых центров

В 2025 году в столице введено в эксплуатацию 15 торговых центров общей площадью 197 900 кв. м, что стало максимальным показателем с 2021 года. Об этом сообщила консалтинговая компания NF Group.

Для сравнения, в 2024 году было завершено строительство объектов общей площадью 101 400 кв. м, а в 2021-м — 395 500 кв. м. По итогам прошлого года общий объем рынка торговой недвижимости Москвы достиг 15,1 млн кв. м, из которых 7,8 млн кв. м приходится на арендопригодные площади.

«Рост ввода торговых площадей более чем на 95% год к году свидетельствует о восстановлении инвестиционной активности в секторе ритейл-недвижимости после периода консервативного подхода девелоперов», — отметил представитель NF Group.

Схожую динамику зафиксировали и другие аналитические агентства. По данным CORE.XP, в 2025 году в Москве сдано 13 торговых центров площадью 190 200 кв. м против восьми объектов на 96 000 кв. м годом ранее. Консультант IBC Real Estate сообщил о вводе 17 комплексов — рост на 113% в годовом выражении, при этом арендопригодная площадь увеличилась на 104%, до 200 000 кв. м.

Эксперты связывают оживление рынка с несколькими факторами: завершением проектов, запущенных на пике предыдущего цикла развития, адаптацией девелоперов к новым экономическим условиям и ростом спроса на качественные локации в условиях сокращения предложения на рынке аренды. Особую активность проявили девелоперы, ориентированные на форматы «стрит-ритейла» и компактных торговых галерей в жилых кварталах.

При этом аналитики отмечают, что абсолютные объемы ввода остаются умеренными по сравнению с докризисными годами: среднегодовой показатель 2017–2019 годов превышал 400 000 кв. м. Современные проекты характеризуются меньшей площадью, но более высокой функциональностью и интеграцией с городской средой — многие из новых ТЦ встроены в жилые комплексы или расположены вблизи транспортных узлов.

Рынок аренды торговых площадей Москвы сохраняет устойчивый спрос: по данным консультантов, вакансия в сегменте качественных объектов не превышает 5–7%, а ставки аренды в премиум-локациях демонстрируют умеренный рост на фоне ограниченного предложения.