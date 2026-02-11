В Москве прошло мероприятие «Увертюра Праздника весны», посвящённое презентации гала-концерта CMG

Мероприятие под названием «Увертюра Праздника весны» состоялось во вторник в главном зале Российского университета дружбы народов (РУДН). Проект был реализован совместно Медиакорпорацией Китая (CMG) и РУДН и собрал около 1000 представителей различных кругов и молодёжи Китая и России.

В ходе мероприятия российской публике был представлен русскоязычный проморолик Гала-концерта Праздника весны Медиакорпорации Китая 2026 года, познакомивший зрителей с традициями и культурным наследием китайского Нового года. С видеоприветствием к участникам обратился заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, директор и главный редактор CMG Шэнь Хайсюн.

С речами также выступили специальный представитель президента России, председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, президент РУДН Владимир Филиппов, а заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко направил приветственную письмо от имени МИД России по случаю данного мероприятия. Гости высоко оценили роль Гала-концерта как «золотой визитной карточки» китайской культуры в укреплении взаимопонимания и диалога между цивилизациями, а также в развитии дружбы между народами Китая и России.

В рамках культурной программы известная российская художница Анна Донченко от имени Общества российско-китайской дружбы передала Медиакорпорации Китая художественное полотно, посвящённое Гала-концерту года Лошади, в знак добрых пожеланий развитию российско-китайской дружбы. Кульминацией вечера стали совместные выступления китайских и российских артистов, в том числе номера Костромского балетного театра.

Кроме того, на площадке мероприятия была организована выставка культурно-творческой продукции CMG, а также интерактивные зоны, где гости могли познакомиться с традиционными видами китайского народного искусства — вырезанием из бумаги, каллиграфией новогодних парных надписей, фигурными леденцами и национальными костюмами, погрузившись в атмосферу празднования китайского Нового года.