Россия планирует запустить два оставшихся автозавода Toyota и Volkswagen в 2026 году

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил о намерении российских властей в ближайшее время возобновить производство на двух последних автомобильных заводах, оставленных западными автопроизводителями. Речь идет о заводе Toyota в Санкт-Петербурге и предприятии Volkswagen в Нижегородской области.

«В этом году планируем перезагрузить оставшиеся два завода — Toyota в Санкт-Петербурге и бывший Volkswagen в Нижегородской области», — сообщил Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии ежегодного отчета правительства.

По его словам, практически все автоплощадки, покинутые иностранными компаниями после 2022 года, уже вернулись к работе. В 2025 году выпуск автомобилей на этих предприятиях вырос на треть по сравнению с предыдущим годом и достиг 368 тысяч единиц.

Напомним, что в конце октября 2025 года первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что из 13 заводов, ранее принадлежавших западным автопроизводителям, 11 уже возобновили производство. В частности, на бывшем заводе Volkswagen в Калуге стартовал выпуск автомобилей под российским брендом Tenet — с полным производственным циклом, включая сварку и окраску. Компания «Соллерс» также оперативно адаптировала освободившиеся мощности под выпуск собственной продукции.

Запуск оставшихся двух заводов станет завершающим этапом в процессе импортозамещения на российском автопроме, который активно поддерживается государством.