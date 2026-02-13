ФАС проверяет причины рекордного роста цен на огурцы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку в связи с резким скачком цен на огурцы в России. Ведомство направило официальные запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта и сейчас анализирует полученную информацию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФАС.

Среди компаний, получивших запросы, — участники агропромышленных групп РОСТ, «ЭКО-культура», «Горкунов», ритейлер «Магнит», а также производители «Теплицы регионов» и «Мое лето» — одни из ключевых игроков на рынке свежих овощей в РФ.

Возможны ли антимонопольные санкции?

«В настоящий момент служба анализирует поступающую информацию. По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования», — заявили в ФАС.

Хотя ведомство пока не раскрывает детали расследования, внимание к рынку огурцов вызвано многочисленными сообщениями о рекордном росте их стоимости в розничной сети. Эксперты предполагают, что ФАС проверяет возможные случаи злоупотребления доминирующим положением, картельных сговоров или искусственного ограничения предложения.

Результаты анализа могут повлиять не только на ценообразование на огурцы, но и на антимонопольную политику в отношении других скоропортящихся овощей и фруктов в условиях высокой инфляции и сезонных колебаний спроса.