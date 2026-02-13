Убытки бизнеса бьют рекорды на фоне экономического замедления

За первые 11 месяцев 2025 года совокупные убытки 18,2 тысячи российских организаций составили 7,5 триллиона рублей — это абсолютный максимум за всю историю наблюдений Росстата. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на официальную статистику. Годом ранее потери бизнеса находились на уровне около 7 трлн рублей, а за аналогичный период 2023 года — примерно 4 трлн рублей.

Доля убыточных предприятий выросла до 28,8%, что стало самым высоким показателем с пандемийного 2020 года, когда доля таких компаний достигала 32,1%.

Наибольшие финансовые потери зафиксированы в обрабатывающем производстве, добыче полезных ископаемых и торговле. Среди крупнейших убыточных компаний:

-ПАО «КамАЗ» — чистый убыток в размере 29,1 млрд рублей за девять месяцев;

-Группа «Т Плюс» — убыток почти 2,5 млрд рублей против прибыли в 7,19 млрд годом ранее;

-АО «Дальневосточное морское пароходство» — убыток 1,9 млрд рублей.

Причины кризиса: дорогие кредиты, санкции и охлаждение спроса

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, приведших к массовым убыткам:

Рекордная ключевая ставка: с октября 2024 по июнь 2025 года Банк России удерживал ставку на уровне 21% годовых, что резко увеличило стоимость заёмного капитала.

Замедление экономики: если в 2024 году ВВП вырос на 4,3%, то в 2025 году — всего на 1%.

Санкционное давление, подорожание логистики и аренды коммерческой недвижимости также оказали существенное влияние.

Как пояснили в Минэкономразвития, экспортно-ориентированные отрасли страдают от сжатия мирового спроса, ценового давления и усиления конкуренции. Внутренний рынок, в свою очередь, переживает охлаждение потребительского и инвестиционного спроса.

«Падение прибыли ведёт к снижению налоговых поступлений, росту долговой нагрузки и более осторожной инвестиционной политике со стороны бизнеса», — отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Эти тенденции могут повлиять не только на финансовую устойчивость компаний, но и на темпы восстановления российской экономики в ближайшие годы.