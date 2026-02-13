Управление через капитал: как инвестиционное мышление меняет подход к недвижимости

Для большинства рынок недвижимости делится на две роли: продавец и покупатель. Марина Александрова смотрит на него иначе, через призму капитала и долгосрочной архитектуры дохода.
Её профессиональный путь связан с управлением и развитием команд, однако параллельно она формирует собственную инвестиционную стратегию. Ранее Марина инвестировала в объекты в родном регионе, сегодня выстраивает инвестиционный портфель в Дубае. Он находится на начальной стадии, но подход к его формированию системный и просчитанный.
«Недвижимость - это не сделка, а структура капитала».
Инвестиционное мышление влияет и на управленческий стиль. В работе Марина делает акцент не на краткосрочных результатах, а на устойчивости модели: выстроенные процессы, понятная экономика, управляемые риски, развитие людей внутри системы.
Её профессиональная философия во многом сформирована бизнес-литературой и управленческими концепциями. Среди ключевых книг «Идеальный руководитель», «Одноминутный менеджер», «Нематериальная мотивация», «Генеральный директор», работы по построению отделов продаж и бизнес-процессов. Эти инструменты она адаптирует под практику рынка недвижимости.
Марина рассматривает недвижимость как актив, который должен работать: генерировать доход, сохранять стоимость, усиливать финансовую устойчивость семьи или компании. Такой подход позволяет ей одновременно развивать бизнес и формировать личный капитал.
В условиях динамичного рынка ОАЭ именно системность и стратегический горизонт становятся конкурентным преимуществом. И именно через эту призму Марина Александрова продолжает развивать как управленческую карьеру, так и собственный инвестиционный портфель.
