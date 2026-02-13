Россия и Иран готовят договор о поставках газа

Договор на поставку российского газа в Иран находится в стадии подготовки. Об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали журналистам в Астрахани в пятницу, 13 февраля 2026 года.

«Мы сейчас подготавливаем договор. Со стороны Ирана нет никакой проблемы. Мы с высокопоставленными представителями власти РФ уже провели переговоры. Если подпишем этот договор, тогда можем начать реализовать этот проект», — заявил дипломат.

По его словам, техническая реализация проекта, включая строительство трубопроводов, может занять от двух до трёх лет.

Ранее, в апреле 2025 года, министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил, что на первом этапе поставки газа в Иран по существующей инфраструктуре могут составить до 1,8 млрд кубометров в год, а их начало допускалось уже в 2025 году. При этом общий потенциал экспортных поставок оценивается в 55 млрд кубометров в год.