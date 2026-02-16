В Госдуме предложили заморозить тарифы ЖКХ до 2028 года

От
Семен Софин
-

Депутаты Государственной Думы подготовили законопроект, в соответствии с которым предлагается установить мораторий на увеличение размера платы за коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно тексту документа, в случае его одобрения тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства должны будут оставаться прежними до 1 марта 2028 года.
Авторы инициативы полагают, что законопроект поможет стабилизировать ситуацию в отрасли ЖКХ.

Кроме того, фиксация платежей даст россиянам возможность более точно планировать свои расходы на долгосрочную перспективу.





