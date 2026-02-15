2000 семей в Подмосковье оказались между законом о воде и правом на жильё

В декабре 2024 года Министерство экологии Московской области опубликовало распоряжение, установившее границы зон санитарной охраны (ЗСО) Учинского водохранилища - одного из источников водоснабжения Москвы. Согласно Решениею Министерства экологии и природопользования Московской области № 49с от 16.12.2024 г., часть земельных участков в Пушкинском городском округе отнесена к 1Б поясу ЗСО, где СанПиН 2625-10 предусматривает ограничения на строительство объектов капитального строительства.

После публикации распоряжения администрация Пушкинского городского округа инициировала судебные процессы в отношении ряда жилых домов, возведенных на указанных территориях. Суды вынесли решения о сносе некоторых объектов. Решения судов могут быть обжалованы в установленном законом порядке.

История формирования застройки

По данным редакции, застройка территории началась в 2000-х годах после перевода земель из сельскохозяйственной категории в земли населённых пунктов с разрешённым использованием под дачное и индивидуальное жилищное строительство.

Согласно материалам, предоставленным жителями:

-На отдельных территориях были разработаны и утверждены проекты планировки и межевания;

-Некоторые проекты прошли согласование с территориальным управлением Роспотребнадзора;

-Проводились экспертизы, в том числе оценка воздействия на окружающую среду;

-Девелоперы выполнили инженерное обустройство территорий;

-Граждане приобретали участки, оформляли дома по закону, регистрировали права собственности в Росреестре;

-Местная администрация присваивала почтовые адреса объектам недвижимости.

По информации, предоставленной представителями собственников, среди владельцев участков - многодетные семьи и лица, имеющие статус участника специальной военной операции (удостоверяющие документы имеются в распоряжении редакции).

Позиция сторон в судебных спорах

Позиция жителей и их представителей. Адвокаты собственников в судебных заседаниях ссылались на положения статьи 222 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона № 342-ФЗ от 03.08.2018 и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, предусматривающие возможность сохранения самовольной постройки при соблюдении определённых условий, включая отсутствие угрозы жизни и здоровью граждан.

В рамках отдельных судебных процессов проводилась экологическая экспертиза, а также независимая экспертиза была проведена более десяти лет назад ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» № 11-3/149-11 от 01.07.2011 на которую в свою очередь получены экспертные заключения Роспотребнадзора, излоенные в письмах от 26.08.2011 № 06-21-05/2504 и от 26.07.2012 № 01/8320-12-31. В выводах эксперты однозначно утверждают, что застройка земельных участков не угрожает источнику питьевого водоснабжения при условии оборудования очистными сооружениями. Однако суды при вынесении решений основывались на положениях распоряжения № 49с и требованиях санитарного законодательства.

Некоторые собственники также обращают внимание на то, что расстояние от их объектов до водозаборных сооружений превышает параметры, установленные в ряде санитарных норм. Вопрос соответствия границ 1Б пояса действующим нормативам может быть предметом отдельной правовой оценки.

Позиция органов власти.

Распоряжение № 49с подготовлено во исполнение требований Водного кодекса РФ и санитарного законодательства в целях обеспечения безопасности источников питьевого водоснабжения. Представители администрации Пушкинского городского округа в судах указывали на необходимость соблюдения режима зон санитарной охраны.

Позиция собственников: поиск компромисса

Представители собственников отмечают, что многие семьи оказались в сложной ситуации: участки приобретались и дома строились в период, когда информация о включении территорий в 1Б пояс ЗСО не была опубликована в установленном порядке, а разрешительная документация выдавалась уполномоченными органами. Согласно предоставленным документам, проекты планировки ранее проходили экспертизу и согласование, включая с органами Роспотребнадзора.

Собственники подчеркивают: они не ставят под сомнение необходимость защиты источника водоснабжения и готовы к конструктивному диалогу. По их мнению, ключевой вопрос - техническое решение проблемы. В материалах независимой экологической экспертизы указано, что при условии оснащения поселков современными локальными очистными сооружениями (ЛОС) класса, соответствующего требованиям СанПиН, угроза загрязнения водохранилища отсутствует. Собственники выражают готовность к участию в реализации таких решений, однако отмечают необходимость определения источника финансирования инженерной инфраструктуры - вопроса, требующего проработки на уровне региональных властей.

Ситуация вокруг земельных участков в границах ЗСО Учинского водохранилища затрагивает вопросы баланса между обеспечением санитарной безопасности водных ресурсов и защитой прав добросовестных приобретателей недвижимости. Решение спорных вопросов возможно в рамках действующего законодательства, включая судебное обжалование и обращение в уполномоченные органы с предложениями о корректировке границ зон санитарной охраны на основе актуальных технических данных.

Материал предоставлен:

Автономная некоммерческая организация «Русская Культура» (russcult.com)