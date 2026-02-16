Telegram заблокировал более 235 тысяч каналов и груп за один день

Мессенджер Telegram в воскресенье заблокировал 235,2 тысячи групп и каналов. Это следует из статистики сервиса, с которой ознакомилось агентство «РИА Новости».

Данный показатель стал максимальным с 23 января, когда было ограничено 300,8 тысячи сообществ.

С начала года общее число заблокированных сообществ достигло 7,2 миллиона. Из них 27,2 тысячи обозначены администрацией платформы как «связанные с терроризмом».

Всего в 2025 году Telegram ограничил доступ более чем к 44 миллионам каналов и групп. Это почти в 2,7 раза превышает уровень блокировок 2024 года.