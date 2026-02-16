В России резко снизился спрос на рабочую силу

В России наблюдается снижение спроса на рабочую силу. Такой вывод следует из данных Росстата о кадровых потребностях работодателей, которые они обязаны сообщать в службы занятости. Тренд подтверждается и статистикой рекрутинговых сервисов: количество размещаемых вакансий уменьшается, в то время как число резюме растет. Эксперты прогнозируют, что в 2026 году соискателям придется прикладывать значительно больше усилий для трудоустройства, чем ранее.

Актуальная статистика представлена в сборнике Росстата «Социально-экономическое положение России» за 2025 год. Согласно документу, в декабре работодатели заявили в государственные службы занятости об открытии 1,469 млн вакансий. Это на 13% меньше, чем аналогичный показатель декабря 2024 года.

Относительно ноября 2025 года снижение составило 9%. На фоне сокращения числа рабочих мест уровень безработицы в стране незначительно вырос: с 2,1% в ноябре до 2,2% в декабре.